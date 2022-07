Salaire minimum, participation, intéressement : quelle est la feuille de route des Entreprises du Voyage ? 🔑

Si la rémunération est un axe essentiel, d'autres leviers doivent être actionnés pour apporter de la "valeur ajoutée aux collaborateurs".



Dans ce cadre, les Entreprises du Voyage ont également ouvert au niveau de la branche des chantiers de négociations sur l'intéressement, la participation, les conditions de travail (la qualité de vie au travail, le télétravail...) et l'égalité hommes - femmes.



"Nous travaillons sur un paquet de leviers", résume Valérie Boned. Avec l'intéressement ou la participation, les pistes étudiées permettront aux salariés d'être "partie prenante de la rémunération finale et quelque part d'être intéressés à la vie de l'entreprise, à son évolution et à son rendement".



Ces dispositifs - qui demandent des accords - existent déjà dans certaines entreprises, notamment les plus grandes.



Un accord au niveau de la branche sur ces sujets permettra aussi aux petites entreprises - 90% des entreprises du secteur ont moins de 10 salariés - de "déployer beaucoup plus facilement ces dispositifs un peu sophistiqués comme nous l'avons fait avec l'APDL et un document unique. L'intéressement et la participation sont vraiment deux axes très importants".



Enfin, à côté de l'intéressement ou de la participation, les entreprises peuvent également travailler sur la part variable et la manière dont on intéresse le salarié sur le chiffre qu'il a réalisé.