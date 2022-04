Tourisme : quelles sont les destinations sans contrainte sanitaire ?

" La reprise en 2021 a été plus lente que prévu, surtout en raison d'une approche non coordonnée des gouvernements qui ont rejeté les conseils de l'Organisation mondiale de la santé, qui soutenait que la fermeture des frontières n'arrêterait pas la propagation du virus mais ne servirait qu'à endommager les économies et les moyens de subsistance, " expliquait Julia Simpson, la présidente du World Travel and Tourism Council (WTTC).



Avec le Travel Tacker, les deux organisations souhaitent encourager à une réouverture des destinations, afin de démontrer que le voyage n'est pas une source de prolifération de la pandémie, mais plutôt de reprise de l'économie.



L'agent de voyages y trouvera différentes informations comme les indicateurs de santé, la réglementation actuelle des voyages aériens, les restrictions spécifiques et le règlement sanitaire.



Il sera aussi possible d'y trouver les destinations n'ayant plus aucune mesure pour contrôler l'épidémie, comme les tests, les applications ou les assurances.



Lors de la dernière mise à jour de l'outil, 22 destinations n'avaient alors aucune restriction en date du 22 avril 2022.



Ces pays sont : Mexique, Jamaïque, Costa Rica, Salvador, Royaume-Uni, Irlande, Pologne, République tchèque, Islande, Norvège, Suède, Lettonie, Roumanie, Hongrie, Macédoine du Nord, Monténégro, Yémen, Gabon, Mongolie.