Thaïlande : vers la fin du Test & Go en mai 2022 ?

Le gouvernement de Thaïlande va étudier une proposition de supprimer le Test & Go

Pendant que les courbes des contaminations ressemblent à de véritables montagnes russes en Thaïlande, le gouvernement devrait étudier une proposition pour supprimer le Test & Go. Sur demande conjointe du ministre du Tourisme et de la Tourism Authority of Thailand (TAT), le Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) étudiera très prochainement cet allègement de protocole pour le voyage. Alors à partir du 1er mai les touristes devront-ils encore se faire tester en Thaïlande ?

Rédigé par Romain POMMIER le Mardi 19 Avril 2022

Lu 470 fois