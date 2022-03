Thaïlande : un allègement du protocole en juin 2022 ?

C’est le bon moment pour visiter la Thaïlande, il y a très peu de monde.



Nous pensons aussi que le voyage post-covid sera celui du bien-être et nous voulons appuyer dans ce sens,

» poursuit la responsable.Pour cela, l’OT va appuyer les messages autour de sa gastronomie, le bio et les séjours détox. D’ailleurs la nouvelle campagne de communication est simple : Amazing new chapters. Le pays ne repart pas d’une page blanche, mais souhaite véhiculer une autre image auprès du public français.De plus, trois tour-opérateurs français seront invités à l’European make a farm trip, à la fin du mois d’avril pour redécouvrir et redynamiser l’offre.A noter aussi, la tenue à Phuket du salon professionnel Thailand travel mart du 8 au 11 juin.Les acteurs du tourisme hexagonaux qui souhaitent s’y rendre seront aidés financièrement dans leurs frais de déplacement selon la taille de l’organisation.La Thaïlande s’agite pour se repositionner dans la carte du tourisme, mais elle attend aussi un message fort de l’ensemble des pays du continent, pour libérer complètement le voyage.