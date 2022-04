Voyages Île Maurice : fin de l'assurance Covid obligatoire

Bonne nouvelle ! L’Île Maurice assouplit encore un peu plus ses conditions d’entrée, en mettant fin àAprès être passé au vert en février 2022 et avoir levé la fin des tests pour les touristes avant le départ et à J+5 de leur séjour, le gouvernement mauricien annonce ce mardi 26 avril 2022, qu’il n’estpour s'y rendre.Mais si l’île Maurice n’impose plus d’assurance Covid,pour pallier d’éventuels frais à la suite d’une contamination sur place.