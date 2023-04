Île Maurice : Vincent Desvaux de Marigny nommé Deputy CEO du Groupe Attitude

Vincent a contribué d’une manière forte et non-discutable au succès de l’entreprise, en menant a bien la stratégie de branding et d’expérience client ; il a su mettre le client au cœur de l’entreprise. Et il a surtout construit, au fil du temps, une équipe brillante et solide autour de lui

Alors que le Groupe Attitude fête ses 15 ans en 2023,, son fondateur, annonce la nomination de, depuis le début de l'année. Il devient donc son bras droit.Titulaire d'un Executive Master en Marketing de l'Université HEC Paris, il a près de 20 ans d'expérience dans l'industrie hôtelière, et avant de rejoindre Attitude, il a travaillé pourdéveloppant le marché français et sud-européen.Il a rejoint le Groupe Attitude en avril 2010 en tant que directeur commercial et marketing et a été nommé directeur exécutif en mars 2011.Depuis son arrivée, "", a déclaré Jean-Michel Pitot dans un communiqué.