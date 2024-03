Maurice : Vincent Desvaux de Marigny prend les rênes d'Attitude

De son côté, Jean- Michel Pitot devient le Group CEO de Attitude Hospitality Ltd (AHL) pour accompagner le groupe dans ses ambitions de développements pour l’Ile Maurice et la région.Diplômé de HEC Paris, Vincent Desvaux de Marigny a bâti sa carrière dans le domaine du marketing, du branding et de management stratégique, dans le secteur textile et l’hôtellerie en Europe.Cette passation de pouvoir intervient à une étape historique et stratégique pour le groupe hôtelier qui a récemment célébré ses quinze ans et s’apprête à lancer son premier établissement sur le continent africain à Zanzibar.