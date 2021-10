Positive Impact by Attitude Hotels : "Mettre la culture mauricienne à l'honneur !"

Le Sunrise est situé sur la côte Est de l'île face à la plage de Belle Mare. L'établissement dispose de 153 chambres.Le groupe a repris l'ancien hôtel Emeraude. C'est la 2eme fois (avec le Zilwa) qu'Attitude construit une partie des chambres "from scratch".Réservé aux adultes, l'hôtel a lancé un. Autre point différenciant : les chambres ne sont pas équipées de téléviseurs.Comme les autres établissements du groupe, il est bien sûr éco-engagé.Attitude compte 4 hôtels Adults-only : Tropical Attitude 3*, Recif Attitude 3*, Lagoon Attitude 4* et Sunrise Attitude 4* et 4 Hôtels family-friendly : Zilwa Attitude 4*, The Ravenala Attitude 4*, Friday Attitude 3* et Coin de Mire Attitude 3* tous situés à l'Ile Maurice.