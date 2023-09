Corsair : un chiffre d'affaires record et de grandes ambitions !🔑

Entre des billets vendus très nettement en dessous des autres compagnies, jusqu'à 15 ou 20% selon les segments, puis le développement des routes au départ de province, comme à Nantes ou Bordeaux, et en Afrique, la compagnie antillaise semble avoir trouvé la formule du succès.



La traversée de l'Atlantique reviendra en 3e saison hivernale aussi bien au départ de la capitale des Pays de la Loire que de celle de Nouvelle-Aquitaine.



Deux routes qui ont affiché des taux de remplissage de 90%, l'année passée.



" Nous sommes sur une trajectoire très dynamique au niveau des réservations, avec un premier trimestre 2023/2024 (d'octobre à décembre 2023, ndlr) toujours en forte hausse, de l'ordre de + 21% par rapport à 2022 et surtout de +71% par rapport au dernier trimestre pré-covid.



C'est plutôt encourageant d'autant plus que le prix moyen est en bonne progression. "



Dans le trio de tête des destinations, nous retrouvons : les Antilles, la Réunion et Abidjan. Bamako et Cotonou se portent aussi très bien.



Le second trimestre (janvier à mars 2024) serait encore plus dynamique, avec une croissance de 54% par rapport à 2023 et + 98% comparativement à 2019.



Forte de ses courbes affriolantes, mais aussi de tendances très positives, Corsair se sent pousser des ailes.



La direction a couché sur le papier un budget à plus de 700 millions d'euros en 2023/2024, en hausse de tout simplement 49% comparé au meilleur exercice de l'histoire de l'entreprise réalisé en 2016.



Dans le même temps, les capacités augmenteront de 6%.



Corsair prévoit de sortir 4 anciens appareils et d'en faire rentrer 4 nouveaux, en l'espace de 8 mois.