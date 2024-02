Air Caraïbes : "Nous voulons une concurrence équitable !" 🔑

TourMaG.com - Puis il vaut mieux avoir pour adversaire Corsair, que Lufthansa, Norse ou Jet Blue ?



Christine Ourmières-Widener : Vous avez totalement raison, chaque scénario a ses propres risques. Nous les avons étudiés.



TourMaG.com - D'autant que dans le même temps, Air Austral montre des signes inquiétants. Le marché pourrait se resserrer...



Christine Ourmières-Widener : Vous parlez de la compagnie des Réunionnais, je la vois mal aller au tapis.



Un plan sera mis en place pour se sortir de ce mauvais pas. Je ne dis pas que le dossier est facile, il est compliqué de restructurer une compagnie avec une histoire.



C'est pour cela que les mesures doivent être contraignantes. Nous parlons de sommes énormes, à l'heure où vous avez de nombreux secteurs économiques en mal de budget.



Dans nos métiers, pour durer, il n'y a pas beaucoup de secrets, il faut gérer au mieux : les coûts, les coûts et les coûts. Sans maitriser les coûts, vous ne faites pas de marge.



TourMaG.com - Est-ce le problème de vos deux concurrentes ?



Christine Ourmières-Widener : Je dirais que c'est le mal de l'aérien d'une façon générale.



Les coûts représentent la principale difficulté des compagnies qui ont une longue histoire. Elles trainent des années d'accords d'entreprise, avec les salariés, des difficultés à se remettre en cause, une gestion du changement difficile, etc.



Le changement est possible pour toutes les compagnies, mais il peut être brutal et ce sera à la Commission d'envoyer le bon message.