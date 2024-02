Air Austral-Corsair : pour 350 briques... t'as plus rien ! 🔑

VoilĂ oĂą nous en sommes.



A l’aube de la date anniversaire des 4 ans de la crise sanitaire et après quasiment 3 plans de restructuration, un accompagnement par le CIRI et des tours de table successifs… on revient à la case départ.



Et cette fois-ci on ne pourra pas accuser la conjoncture. Le secteur a connu une sacré embellie, portée par une flambée des prix des billets entre demande soutenue et tarifs très supérieurs à ceux de 2019.



Bref, les compagnies ont globalement retrouvé des bilans excédentaires avec des bénéfices proches de ceux réalisés avant la pandémie…



D’ailleurs, pour nombre d’observateurs, « s i en 2023 tu n’as pas fait d’argent, c’est à se demander quand tu en gagneras... »



Et c’est un peu le fonds du problème : pour l'ex compagnie de TUI France les exercices positifs se comptent sur les doigts d’une main (4), entre 2004 et 2019.



Quant à la balance des résultats nets elle atteint, excusez du peu, la modique somme de - 496 millions d’euros !