Pascal de Izaguirre (Corsair) : "Nous n'avons pas dilapidé de magot !" 🔑

Pascal de Izaguirre commente la décision de la Commission européenne

La Commission européenne vient d’ouvrir une enquête approfondie sur Corsair, plus d'un mois après avoir finalisé son tour de table et son plan de restructuration. L'instance doit statuer sur les aides envisagées par la France à Corsair qui représentent un total de plus de 136 millions d'euros. Pour Pascal de Izaguirre, PDG de la compagnie, la procédure de la CE est classique. Malgré une situation critique et les rumeurs d'une possible saisie de l’investissement envisagé par le Congo, il se montre très confiant sur l'avenir du transporteur.

Rédigé par Romain POMMIER le Mercredi 7 Février 2024

