Aides Etat Corsair : l'Europe ouvre une enquête approfondie

La Commission souhaite donc procéder à une évaluation plus approfondie du plan de restructuration ainsi revu.



Pour ce faire, elle a décidé d'ouvrir une enquête approfondie afin notamment de vérifier les éventuelles distorsions de concurrence, et si le nouveau plan peut " rétablir la viabilité à long terme de Corsair sans aide d'État supplémentaire ou continue et dans un délai raisonnable ".



La Commission souhaite aussi évaluer que la modification du plan puisse permettre à Corsair de contribuer "de manière adéquate au développement d'une activité économique ou de la zone économique desservie par l'entreprise".



Corsair est une compagnie aérienne française basée à l'aéroport de Paris-Orly et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.



A fin décembre 2023, Corsair dispose d'une flotte de neuf avions desservant principalement les régions ultrapériphériques françaises des Caraïbes (Martinique, Guadeloupe) et de l'Afrique (La Réunion, Mayotte).