EXCLUSIF : French Bee va ouvrir Montréal depuis Paris Orly 🔑

C'est une route emblématique entre l'Amérique du Nord et le Vieux continent, qui va accueillir un nouveau challenger.Après le déploiement au départ de Paris et province d'Air Transat et d'Air Canada, pour relier la France et la partie Est du Canada,Ce n'est pas la seule annonce faite dans ce message, puisqueà cause de la situation politique et sécuritaire.L'ouverture de Montréal est un pari, d'autant plus audacieux que la compagnie va devoir remplir un mastodonte des airs, ayant une capacité supérieure à 400 sièges.Assurer le remplissage en haute saison ne devrait pas présenter de difficultés, en revanche en basse saison, cela risque d'être un véritable défi sur le plan financier.Les tour-opérateurs et agences de voyages auront sans doute un rôle à jouer, pour la réussite de ce lancement.D'autant que sur cette ligne, nous retrouvons aussi d'autres compétiteurs de renom, comme Lufthansa, Delta Airlines, Air France et Corsair. Seule cette dernière décolle aussi d'Orly.