Muriel Assouline passe de French Bee à Air Caraïbes Atlantique

Diplômée de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile, Muriel Assouline a commencé sa carrière chez Air Liberté en tant qu’ingénieur d’études des opérations aériennes, avant de devenir ingénieur des opérations aériennes et auditrice qualité, puis elle a travaillé comme consultante pour plusieurs compagnies aériennes.



De 2006 à 2010, elle a participé au lancement de la compagnie L’Avion, puis à sa fusion avec Openskies en tant que Directrice Qualité.



Muriel Assouline a ensuite travaillé pendant cinq ans comme Directrice des Affaires Aériennes chez Aigle Azur. Elle prend la tête de French bee dès sa création en 2016.



Muriel Assouline a déclaré : "Je suis honorée de prendre la direction d'Air Caraïbes Atlantique. Rejoindre cette compagnie représente un nouveau challenge passionnant. J’ai hâte de commencer à travailler avec les équipes, de me nourrir de leur expérience et de continuer à construire avec elles, cette histoire de plus de 20 ans, mais aussi de rencontrer nos partenaires et passagers.



J'ai débuté sur le projet French bee il a 8 ans : que de défis relevés pour créer et développer cette compagnie ! Je tiens à remercier et féliciter toutes les équipes French bee actuelles et passées sans qui rien n'aurait été possible. Je passe le flambeau à Marc-Antoine Blondeau. Je suis convaincue qu'il continuera à mener French bee dans sa réussite."