Les recettes d’Air Caraïbes et de French Bee pour rester compétitives 🔑

TourMaG – Peut-on évoquer l'avion que vous allez recevoir, un nouvel A350-1000 un peu particulier….



Christine Ourmières-Widener : Oui, c'est une nouveauté.



TourMaG – On a l'impression que c'est un mixte des deux compagnies, c'est-à-dire les couleurs d'Air Caraïbes sur la carlingue et une version cabine similaire à celle de French Bee. Cela dit quoi du marché ? Que vous avez besoin sur les Antilles peut-être d'un module haute densité ?



Christine Ourmières-Widener : Déjà, c'est un avion qui va faire principalement du Pont-à-Pitre et du Fort-de-France.



TourMaG – Pas de République dominicaine ?



Christine Ourmières-Widener : Sur la République dominicaine, il faut d’abord développer les flux. On démarre avec un certain type d'appareil, et quand vous voyez que l'avion commence à avoir une bonne rentabilité, vous passez au module supérieur. Pour l’instant, nos Airbus A.330 font bien le boulot sur la République dominicaine.



Ce nouvel avion, il fera donc du Pont-à-Pitre et du Fort-de-France, il fera aussi un peu de Réunion, parce qu'on a l'habitude de croiser des avions. C’est toujours important de savoir bien se positionner. Air Caraïbes, c'est une compagnie qu'on appelle Legacy, donc trois classes. Nous avons encore un fort potentiel de développement sur la premium, et sur l'économie.



Cet avion ne viendra donc pas remplacer les triclasses, il viendra en renfort et va nous permettre notamment de pouvoir aussi augmenter les capacités sans augmenter les fréquences.



On regarde les courbes d’engagement et on optimise la profitabilité de nos routes en mettant les bons modules. Aussi, plus vous optimisez la densité de l'avion, plus vous pouvez être, je dirais, compétitif sur vos prix. Cet un enjeu par rapport à des prix qui augmentaient.