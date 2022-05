Booking vise "le voyage connecté", une offre multi-services jusqu’au sur-mesure 🔑

60% des nuitées du premier trimestre ont été réservées via mobile, dont 40% via l’application booking.com.



Au premier trimestre, l’application a battu un record en termes d’utilisateurs actifs mensuels.



Nous sommes vraiment sur une expansion, qui nous permet d’apporter plus de facilités dans la réservation et la construction du voyage des voyageurs.

Nous regardons l’arrivée de nouveaux acteurs comme quelque chose de positif, un challenge qui nous pousse à proposer toujours mieux à nos voyageurs et partenaires.Aujourd’hui, nous travaillons main dans la main avec les hôteliers et l’ensemble de nos partenaires.Nous avons la volonté de stabiliser notre coût de service et derrière ce coût, il y a beaucoup de services : la capacité de Booking.com à promouvoir à travers le monde un hébergement, à proposer un service de traduction de l’ensemble de ces services en 44 langues, à être soutenu 24h/24, 7j/7 via un service client.Nous avons toujours maintenu nos relations avec les hôteliers pendant la crise . Nous avons assuré la gestion de 400 000 annulations et modifications, accompagné les voyageurs et partenaires dans les différentes phases d’arrêt et de reprise, de retour en arrière de l’activité.Aujourd’hui, nous les accompagnons sur des campagnes de marketing, leur permettant de gagner en visibilité en fonction de leurs atouts et de cibler différentes nationalités dans leur établissement ou encore de proposer une expérience plus inclusive, via le badge travel proud.