Europe : Booking.com est-il un "gatekeeper" ?

auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à ce sujet signifie qu'elle estime que les répercussions pourraient être importantes pour ses activités.

Il y a une liste 25 obligations qui seront imposées aux plateformes systémiques, comme l'interdiction de croiser les données d'un service à l'autre. Internet tel que nous le connaissons va changer avec la mise en oeuvre du DMA.



Ce qui est révolutionnaire et qui risque de poser problème, c'est que les obligations seront imposées sans aucune infraction constatée par les GAFAM. Seule leur taille est le juge,

Et cette notification à venir pourrait impacter l'activité de Booking.com, c'est du moins ce que croient savoir nos confrères de Skift. Le média américain annonce que la plateforme a déposé cette semaine une déclaration "Le sujet auquel fait référence Skift est celui de l'impact des restrictions imposées par le nouveau règlement européen.Les conséquences d'une désignation comme "" sont difficilement encore estimables." expliquait alors Emmanuel Mounier.D'ores et déjà Google se retrouve dans l'essoreuse européenne.Il ne lui sera plus possible de favoriser son propre écosystème et widget Google Travel, dans les résultats de recherche des internautes.