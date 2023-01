DMA : quel pourrait être le nouveau visage de Google ? 🔑

"contrôleurs d’accès"

Nous soutenons ce nouveau règlement"

"Ce qui va vraiment changer pour le travel c'est le Self-preferencing. Cette pratique est interdite par ce règlement et l'article 6.5 l'explique de manière très claire."

"Le contrôleur d’accès n’accorde pas, en matière de classement ainsi que pour l’indexation et l’exploration qui y sont liées, un traitement plus favorable aux services et produits proposés par le contrôleur d’accès lui-même qu’aux services ou produits similaires d’un tiers Le contrôleur d’accès applique des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires à ce classement.."

Avec la publication du règlement européen DMA (pour Digital Markets Act) le 12 octobre 2022 des changements se préparent en matière d'affichage sur Google.Le texte a été voté par le Parlement européen en juillet 2022 et approuvé par le Conseil de l'UE le 4 octobre 2022.Il cible les entreprises qui sont des, les(gatekeepers) de l'internet, c'est à dire en d'autres termes les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) et leurs pratiques jugées anticoncurrentielles.Dans le voyage ce qui pose notamment problème, c'est le positionnement des box favorisant les propres services de Google au dessus des résultats de recherche organique.explique Emmanuel Mounier secrétaire général de l'EU Travel Tech.En effet le texte stipule :