DMA : "Google a choisi la voie de la non-conformité"

Lors d'un rassemblement àaxé sur le plan de mise en conformité de Google, eDreams ODIGEO et d'autres sociétés numériques ont uni leurs forces pour dénoncer leL’entreprise considère que la réponse de Google face au DMA continue simplement dequi s’oppose directement aux buts visés par le règlement.Elle demande donc à lade prendre desEt la complainte a été entendue, puisque l'instance a annoncé l'ouverture"La manière dont Apple et Alphabet ont mis en œuvre les règles du DMA en matière d'anti-direction semble être en contradiction avec la lettre de la loi.Apple et Alphabet facturent toujours divers frais récurrents et limitent toujours le pilotage. Nous étudierons dans quelle mesure ces frais et limitations vont à l’encontre de l’objectif de la disposition anti-direction et, par conséquent, limitent le choix du consommateur," a expliqué la vice-présidente exécutive de la Commission, Margrethe Vestager.