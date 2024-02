eDreams ODIGEO : des résultats sur 9 mois tirés par l'abonnement

"Nous sommes ravis d'avoir atteint un chiffre d'affaires record et une croissance remarquable de 54 % de notre rentabilité. Nous continuons à être les pionniers de l'industrie du voyage avec notre modèle d'abonnement, qui a dépassé les 5,4 millions de membres et qui est le plus grand contributeur à nos revenus et à nos bénéfices.



Compte tenu de notre croissance continue et de la reconfirmation de nos prévisions sur FY25, nous avons le plaisir d'annoncer un plan de rachat d'actions de 5,5 millions d'actions, pour un montant maximum de 50 millions d'euros.”

"En outre, la maturité croissante et les renouvellements des membres existants ont continué à avoir un impact positif sur les marges, qui ont atteint un niveau record au cours de la période, avec une marge nette Cash de 158,9 millions d’euros sur neuf mois".

La base de membres a connu une croissance de 38 % pour atteindre 5,4 millions de d'adhérents au cours de la période. Le nombre trimestriel de nouveaux membres s’aligne sur le rythme annualisé de 7,25 millions que la Société s’est fixé d’ici FY25. Dana Dunne , PDG d'eDreams ODIGEO, commente :Les résultats permettent à l’entreprise de reconfirmer les objectifs qu’elle s’est fixés pour 2025 :(revenu moyen par utilisateur) et un Cash EBITDA supérieur à 180 millions d’euros.