eDreams ODIGEO intègre le programme d'IA générative de Google Cloud

De cette façon, dans le domaine du support client, eDreams ODIGEO a déjà constaté le potentiel des LLM " dans l'exécution de tâches très sophistiquées et la résolution de questions complexes, ce qui permet une résolution plus rapide et une meilleure expérience pour les utilisateurs ".



Ainsi, avec ses 100 millions d'utilisateurs quotidiens, eDreams ODIGEO compte ajuster les modèles de base de Google avec ses propres données et exploiter ces modèles pour offrir de nouvelles expériences génératives alimentées par l'IA.



" La plateforme complexe d'IA que nous avons développée a déjà permis à nos clients de bénéficier d'une expérience personnalisée transparente tout en respectant les normes les plus strictes en matière de protection de la vie privée. Et nous ne faisons que commencer, " a déclaré Carsten Bernhard, Chief Technology Officer chez eDreams ODIGEO.