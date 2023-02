eDreams ODIGEO : vers un exercice 2023 record ?

Le chiffre d’affaires, quant à lui, a augmenté de 59%, à 419,5 millions d'euros, en raison de l’augmentation de 35% des réservations et de 18% du chiffre d’affaires par réservation, " de 29,5€ par réservation au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2022, à 34,7€ par réservation au cours de la même période de l’exercice 2023, principalement porté par l’accroissement de la diversification et des revenus des clients classiques ", explique le Groupe.



Le chiffre d’affaires cash a augmenté de 55% par rapport à la même période de l’exercice dernier. Le chiffre d’affaires et le chiffre d’affaires cash ont dépassé les niveaux pré-COVID-19 de respectivement 2% et 10%.



De plus, au cours des neuf premiers mois de l’exercice, eDreams ODIGEO a enregistré 12,1 millions de réservations, soit 35% de plus que l’exercice 2022 et 45% de plus que les niveaux pré-Covid.



" La normalisation des modèles de saisonnalité du secteur, le conflit en Ukraine, l’envolée mondiale de l’inflation et les récentes perturbations auxquelles a été confronté le secteur n’ont pas empêché la Société d’enregistrer de belles performances de réservations ", conclut le Groupe.



Ses effectifs au niveau mondial devraient augmenter de 50% d’ici 2025 pour continuer de soutenir sa croissance reposant sur un business model par abonnement.



A noter que depuis le début de l’année 2022, Prime a enregistré 427 000 ajouts nets en moyenne par trimestre, tandis que le Groupe vise les 7,25 millions de membres d’ici 2025, avec un chiffre d'affaires moyen par utilisateur de 80€ environ et pour le Groupe, un EBITDA Cash supérieur à 180 M€.