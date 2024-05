Travel & Expense : comment l’IA améliore-t-elle l’efficacité des processus ?

« On va pouvoir aller encore un petit peu plus loin dans l'analyse prédictive et l'anticipation des dépenses vis-à-vis de l'exploitation de ces données »

« Je prends plusieurs exemples. Le premier point, c'est vraiment la prévision des dépenses. Par exemple, sur les coûts de transport par exemple, en analysant l'historique des billets d'avion, on va pouvoir analyser et déterminer les différentes tendances, les différentes tendances saisonnières, la fluctuation des tarifs en fonction des jours, des événements. On va pouvoir orienter un petit peu le collaborateur dans sa réservation. Tous ces éléments vont permettre une anticipation des coûts ce qui va entraîner une meilleure visibilité et une meilleure maîtrise de vos budgets. »

« Ça va permettre aux entreprises de répondre et de s'adapter rapidement au changement du marché et par conséquent de rester vraiment compétitive sur ces sujets. Cette analyse va permettre d'ajuster les différentes politiques de réservation pour encourager les collaborateurs à réserver à des moments qui sont plus économiques. Un point qui est très important, c'est vraiment l'optimisation des politiques de voyage »,

Aujourd'hui, sur la partie voyage, l'intelligence artificielle permet déjà d'avoir, notamment sur des alertes en cas de changement de prix ou d'annulation de vol, et de pouvoir à nouveau faciliter la saisie des collaborateurs avec des intégrations automatiques de justificatif.Et demain ?, répond Julien Martinet, avant de poursuivre :Autre point : l’identification des tendances.poursuit Julien Martinet.L'intelligence artificielle est un levier en termes de: retards ou annulations de vol, problèmes de sécurité ou sanitaires.