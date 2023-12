Voyage d’affaires : quels risques en 2024 ? 🔑

Epuisement des salariés, instabilité mondiale, changement climatique, IA...

International SOS, spécialiste mondial des services de gestion des risques sanitaires et sécuritaires, publie son rapport mondial sur les perspectives des risques en 2024. Le rapport s’appuie sur les risques de sécurité et de santé croissants, combinés à la menace du changement climatique dans le monde. Objectif : aider les entreprises et leurs collaborateurs mobiles à mieux comprendre la situation générale dans le monde et le niveau de risque de chaque région.

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 22 Décembre 2023

Lu 135 fois