eDreams ODIGEO améliore l'IA de son moteur de recherche

Le moteur de recherche de voyages s'appuie sur un ensemble d'algorithmes " qui fait des prédictions sur les propositions de voyages qui correspondent le mieux à chaque voyageur, en tenant compte des sélections précédentes de l'utilisateur ainsi que de dizaines de critères et de points de données supplémentaires, mais aussi des données agrégées provenant de 1,7 milliard de recherches mensuelles des utilisateurs " précise eDreams ODIGEO.





Christoph Dieterle, Chief Product and Retail Officer chez eDreams ODIGEO, précise dans un communiqué : "L'apprentissage automatique transforme notre façon de travailler en nous permettant d'offrir une meilleure expérience d'achat et des propositions personnalisées à nos clients. Au cours des 5 dernières années, nous avons beaucoup investi dans le développement d'une technologie propriétaire pour industrialiser la science des données, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle dans toute notre organisation, et nous sommes ravis de voir des résultats aussi positifs pour améliorer l'expérience des voyageurs. (...)



Notre ambition est de nous surpasser pour continuer à être un leader dans l'application de l'apprentissage automatique et de l'IA à l'échelle du secteur du voyage, en favorisant l'innovation continue et en servant de phare pour le secteur au sens large.



En tant qu'entreprise technologique et deuxième vendeur de vols au monde, nous tirons parti de nos données inégalées pour créer des itinéraires et des offres uniques pour les 17 millions de voyageurs qui réservent chez nous chaque année. "