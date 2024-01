DMA : pour eDreams ODIGEO Google ne joue pas le jeu !

"l'autoréférencement de ses services"

"Elle continue de soulever des problèmes concurrentiels importants dans le secteur de la vente au détail de voyages, notamment en perpétuant des pratiques d'auto-favorisation de longue date qui encouragent activement les consommateurs à rester dans l'écosystème de Google"

un acteur important comme Google est loin de se conformer aux objectifs globaux décrits dans la législation sur les marchés numériques.



eDreams ODIGEO attend l'action décisive de la Commission européenne pour assurer la conformité avec la législation sur les marchés numériques

"L'application de la DMA offre une opportunité significative de remédier au déséquilibre persistant qui existe depuis des années dans le paysage numérique européen, créant ainsi une chance pour un écosystème numérique plus juste et plus équitable.



(...) Cela permettra aux grandes entreprises technologiques européennes de continuer à innover et à se concurrencer sur un pied d'égalité, en surmontant des obstacles de longue date sur un marché nettement plus équitable que le scénario actuel. Nous appelons à une vigilance constante et à une action décisive pour garantir un marché qui favorise une concurrence plus saine et alimente une innovation continue au bénéfice de tous."

Cependant, la solution proposée par Google pour mettre fin à, selon le groupe eDreams ODIGEO.précise un communiqué.L'OTA exprime ainsi sa déception en notant que, sur la base des informations disponibles à ce jour, ""., directeur général d'eDreams ODIGEO, a déclaré :