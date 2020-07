Distribution : aux quatre coins de France, le blues des agents de voyages...

Si ces témoignages ne sont pas nécessairement empreints d'optimisme, il ne faut pas perdre d'esprit que l'été n'est pas propice aux ventes et aux volumes démentiels.



Toutefois après deux mois d'arrêts, les professionnels s'attendaient à un retour sans doute plus punchy, le quotidien est invariablement rythmé au mieux par les reports au pire par l'absence de client.



" Nous faisons et défaisons tout, franchement il n'y a pas de reprise. Petit à petit, nous perdons notre optimisme, " souffle la patronne du point de vente de Manosque.



Il faut dire que si les frontières européennes ont rouvert, même cela ne s'est pas fait dans la plus grande des clartés et depuis les informations sont fluctuantes et parfois même peu rassurantes...



Et le responsable de l'agence de Paris de confier l'expérience vécue par deux de ses clients.



" L'Espagne impose de remplir un formulaire, afin d'envoyer un QR code permettant d'entrer sur le territoire. J'ai dû le faire pour des clients, nous n'avons jamais reçu d'email ni de message. "



Et donc la clé d'entrée sur la destination. La complexité est la même pour passer le fameux test PCR afin de rentrer dans les 72 ou 48 heures exigées, selon les moyens de transport.



" Dans ces conditions, il faut être vraiment téméraire pour voyager, " poursuit-il. Ce qui explique sans doute que ce n'est pas la foule des grands jours dans les agences françaises.



Et même lorsque les bonnes intentions sont là et le courage affiché, les désillusions ne sont jamais très loin.



A l'image de Martine Juen, ayant réuni toute son équipe la semaine dernière, à plein temps, afin d'opérer une mission commando sur les reports.



" C'était mission impossible, les prestataires ne répondent pas, les vols ne sont pas ouverts en 2021, donc nous n'avons même pas fait la moitié des objectifs fixés.



Je ne sais pas qu'elle est la bonne attitude... "



D'autant plus que si les reports ont atteint 35% des voyages concernés par l'ordonnance, plus 9% suite à l'opération commando, depuis le début de la semaine les dossiers reportés sont de nouveau annulés.



L'espoir se fait de plus en plus mince face au nuage d'incertitude qui, lui, s'épaissit de plus en plus.