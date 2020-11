Vacances : Olivier Véran se prononce pour "la levée du confinement avant Noël"

Il sera possible de skier sans masque, puisque l'activité est considérée comme sportive,

Je le souhaite ardemment,

On a envie de faire Noël en famille, dans la joie, évidemment. On a envie de pouvoir le préparer dans la joie, mais on sait au fond de nous que vu la circulation du virus, on sait qu'à Noël, on fera attention aux gens qui sont autour de nous

Le week-end dernier Joël Retailleau, le directeur général de l'Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM) dévoilait les pistes de réflexion sur le protocole sanitaire dans les stations françaises." mais quand sera-t-il possible de s'adonner à la poudreuse ?Nul ne sait et la dernière sortie d'Olivier Véran n'éclaircit pas vraiment les professionnels du secteur, bien au contraire.Le ministre de la Santé a été interrogé sur FranceInfo, dimanche 8 novembre 2020 sur la tenue des prochaines vacances." a-t-il répondu.."