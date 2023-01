Thalasso N°1 édite une brochure version papier pour ses 20 ans !

"A côté de adresses incontournables du marché Français comme les Thermes Marins de Saint Malo ou la station Thermale de Vichy Celestins, à l’étranger les adresses thalasso et spa les plus demandées par les clients sont en bonne position, comme par exemple l’hôtel Residence 5*, les hôtels Hasdrubal et Spa 5* en Tunisie, parmi les meilleurs en soins thalasso ou encore le Sofitel Lounge et Spa 5* à Marrakech, le Hilton Taghazout Bay Beach Resort and Spa 5* situé à 20 minutes d’Agadir et offrant un très beau Spa doté de plusieurs cabines de soins"

"Thalasso N°1 est né il y a 20 an, en pionniers, nous avions inventé la notion de « voyages bien-être », combinant la découverte d’une destination et l’expérience de la thalasso, du thermalisme et du spa.



Depuis, notre expertise s’est constamment renforcée et la confiance dont nous bénéficions de la part de nos partenaires repose évidemment sur cette expertise mais aussi sur notre capacité à répondre en temps réel sur la disponibilité des chambres et des cures dont nous disposons pour permettre aux agences de voyages d’effectuer des réservations rapides et en toute sérénité sur un marché du bien-être où les usages sont spécifiques"

L’édition « Destinations Zen » 2023 , en cours de distribution dans les agences de voyages consacre pas moins de 8 pages à la terminologie spécifique aux soins ainsi qu’aux prestations offertes dans chaque établissement thalasso ou spa au travers d'un guide dédié à la France mais aussi aux destinations soleil proches que sont le Maroc, la Tunisie, les Canaries, et Madère.précise Raouf Benslimane PDG de Thalasso N°1.Tous les adresses en France sont affichées avec « le prix à partir de » comprenant les soins, pour les offres à l’étranger, les soins sont en option.ajoute Raouf Benslimane.