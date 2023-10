Maroc : touché mais pas coulé, le tourisme rebondit

finalement, nous n'avons pas eu beaucoup d'annulations. Nous sommes toujours dans la haute saison. Il y a beaucoup de monde aussi bien en groupes qu'en individuel.



Malgré tout, nous avons un ralentissement dans les demandes,

Plus de peur que de mal donc. Certes les réservations qui n'ont pas été faites sont définitivement perdues, mais "" témoigne Jean-Pierre Champert, le directeur général de Sport Travel.Un fléchissement qui pourrait s'expliquer par la peur de vivre pareil drame à destination, mais aussi par les tensions qui ébranlent cette région du monde. L'inquiétude gagnerait les voyageurs par peur de l'extension du conflit israélo-palestinien à en croire les professionnels interrogés.Le Maroc a connu une manifestation monstre à Rabat pour soutenir la Palestine.Mais le retour à la normale a été plus rapide que prévu après ce genre de catastrophe. Un rétablissement rendu possible aussi par une moindre couverture médiatique de la part des chaines et des journaux français.Ce 2e semestre chaotique s'inscrit pourtant dans uneLes recettes sont en hausse de +33% par rapport à 2022, des arrivées touristiques en augmentation de +12% par rapport à 2019.Autre bonne nouvelle pour l'Office de tourisme : alors que le Royaume n'est pas vraiment une destination hivernale sur le marché français, elle figure dansEt dans une volonté de démontrer la mobilisation de la profession en faveur de la destination, l'industrie est invitée à se rendre de l'autre côté de la Méditerranée les 9 et 10 novembre prochains, à l'occasion du Forum du SETO.