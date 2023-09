Maroc : "Marrakech revit à 100%"

Tout est ouvert et fonctionne normalement.



Evidemment, il y a quelques cicatrices visibles dans les bâtiments, mais rien qui empêche la ville de vivre. Les images relayées par les télévisions sont trompeuses,

Je dirais que 95% des musées et lieux touristiques ont rouvert.



Il y a bien le musée du tapis (Dar Si Said) qui est actuellement fermé, car un Riad menace de s'effondrer à proximité, le quartier est un peu plus touché que les autres. Le Palais Badi et Bahia sont fermés en attendant les retours des experts.



Sur la Place Jemaa el-Fna, tout est intact si ce n'est

Après avoir passé la matinée dans la médina, pour inspecter les différents lieux touristiques du célèbre quartier, Stéphane Lemeray se veut rassurant." témoigne le chargé de production de Sport Travel.Ce dernier peste contre les chaines d'information en continu, filmanten les confondant avec les dégâts du tremblement de terre.Il y a bien aussi des dizaines de personnes qui dorment dehors, par peur de rentrer chez eux ou par obligation, dans l'attente de l'inspection de leur logement par les experts.Même si le coeur est un peu fragile, que les larmes se sentent encore dans la voix, le minaret d'une petite mosquée qui n'a pas résisté,]i" énumère le professionnel du tourisme.