Appli mobile TourMaG



Le Vietnam authentique et méconnu selon les envies et les budgets de vos clients

Envoyer à un ami Partager cet article

Le Vietnam pays d’une hospitalité sans faille réserve de belles rencontres et d’insoupçonnables expériences de voyages. Ses rizières en terrasses, ses montagnes, ses plages de sable blanc offrent toutes les séductions. Ses temples bouddhistes, ses villages d’artisanat et ses marchés flottants ravissent les voyageurs en quête de culture et d’histoire. Le Vietnam conforte chaque année davantage sa vocation de grande destination touristique en offrant au monde un fantastique kaléidoscope d’expériences de voyages et pléthore d’offres touristiques. Alors, comment ne pas se tromper et trouver le bon interlocuteur qui réalisera le voyage d’exception attendu ? Une réponse s’impose : l’Agence de Voyages qui possède l’expertise, l’expérience et la passion de son métier.

Rédigé par Michèle SANI le Vendredi 12 Mai 2023





Expérimentée, à l’écoute de chaque client, disponible et implantée sur l’ensemble de son territoire l’ La tendance va vers des voyages ciselés pour des voyageurs exigeants en quête de voyages authentiques, privatifs et inédits. Ils partent en voyage de noce, en couple, en famille, par petits groupes. Ils veulent réaliser au Vietnam au juste prix, un voyage qui les surprennent. Aux sentiers battus ils préfèrent les chemins de traverse à l’écart d’un tourisme de masse. Ils veulent vivre des expériences responsable, respectueuses des populations locales et de leur environnement.Expérimentée, à l’écoute de chaque client, disponible et implantée sur l’ensemble de son territoire l’ agence de voyage Vietnam apporte ses réponses. Elle veille au confort, au bien-être et à la sécurité de ses clients. Responsable, disponible, proche des communautés rurales et des ethnies elle apporte sa connaissance du terrain. Elle dévoilera un Vietnam authentique et méconnu car elle en connaît les spécificités, les caractères ainsi que les secrets, légendes, rites et coutumes.

Le Vietnam le pays d’évasions et de belles rencontres Du mythique Delta du Mékong le « fleuve nourricier » à la féerique baie d’Halong classée au patrimoine naturel mondial de l’UNESCO, de la vibrante Saïgon (rebaptisée Ho chi Minh Ville) à la capitale Hanoï, de multiples expériences uniques, culturelles, humaines, gastronomiques attendent les visiteurs du Vietnam.



Le saviez-vous ?



Vietnam regorge de sites mémoriels. Avec 8 sites il est le pays d’Asie du Sud-Est le plus cité au patrimoine mondial de l’Unesco, tant culturel que naturel



Les Vietnamiens sont fiers de leur pays et très ouverts sur l’extérieur. Partout les visiteurs sont accueillis avec le sourire. Selon le World Happiness Report 2022, dépassant le Bouthan, il est devenu le pays le plus heureux d’Asie !



Basée sur la culture de riz, la cuisine vietnamienne est l’une des plus anciennes d'Asie. Elle est le succulent résultat d’un subtil mélange d’herbes et d’épices associé à de traditionnelles méthodes de cuisson. À travers le pays, dans les montagnes, les villes ou les campagnes les plus reculées, des plus luxueux aux plus modestes, les hôtels, restaurants et maisons d’hôtes servent une savoureuse cuisine locale. Les restaurants de rue très bon marché sont souvent qualifiés comme les meilleurs dans le monde !



Avec ses superbes costumes ethniques, ses subtils camaïeux de verts qui irisent ses rizières et ses campagnes, la beauté fantasmagorique de ses baies aux « pains de sucre » et ses couchers de soleil féeriques le Vietnam est le paradis des photographes.



Le tourisme vietnamien a reçu le prix de la Première destination du patrimoine mondial par les World Travel Awards et de la meilleure destination de golf au monde par les World Golf Awards. En 2018 et 2019 le pays a également été honoré comme première destination culturelle et culinaire d’Asie.

Des vallées fertiles du Nord au delta du Mékong fleuve nourricier Oui, de belles expériences de voyages attendent les visiteurs du Vietnam. Pour eux, l’Agence de Voyages élaborera, à leur demande et selon leurs budgets, des circuits inédits de quelques jours à quelques semaines.



Au Nord : Le voyage commence à Hanoï, la capitale dotée de magnifiques sites de culturels tel que le musées Musée d’Ethnographie qui présente les traditions, cultures et tenues traditionnelles des 54 minorités du pays, à voir comme un aperçu général sur les peuples du Vietnam avant de les rencontrer dans les montagnes. Le Temple de la Littérature, première université nationale et patrimoine historique (11e – 14e siècle) il représente la quintessence des traditions culturelles millénaires du Vietnam. Le Nord c’est la région de la vallée fertile et rurale de Mai Chau située à 150 kilomètres de la capitale. Cernée par des montagnes « pain de sucre » recouvertes de végétations luxuriantes, striée de rivières, parsemée de lac, de rizières avec ici et là des petits villages aux maisons sur pilotis de la minorité Thai elle est d’une incomparable beauté. Non loin la réserve naturelle de Pu Long constitue la plus grande forêt karstique* en terre basse au nord du pays. C’est sur la côte Nord du Vietnam que ce situent les grottes de Tam Coc et leur étonnant paysage aquatique ponctué d’immenses « pains de sucre » souvent considéré comme « la Baie d’Halong terrestre ». (Accessibles en barque) et les admirables baies de Lan Ha et Halong. Dans son circuit l’Agence de Voyages choisit la première très peu fréquentée, beaucoup plus sauvage et aussi belle que seconde devenue trop touristique.



Au Centre : Hoi An l’ancien port maritime a conservé la trace des occupations chinoise, japonaise et coloniale. Authentique, cosmopolite elle garde tout son charme. Hué, c’est la cité interdite, le dernier palais des empereurs du Vietnam. Sa cuisine est considérée comme l’une des plus subtiles du pays. A Danang en arrivant par le col des nuages le voyageur découvre ses belles plages et ses sites historiques dont le musée de la Statue Cham, sa « Lady Bouddha » (la plus grande statue du Vietnam). Dans les lagunes ce sont les pêcheurs qu’ils rencontreront. Et parmi les temps forts : la fête des lanternes qui célèbre la pleine lune, les paisibles plages au sable blanc, la belle campagne parcourue à vélo...



Au Sud : Ho Chi Minh ville, Saïgon pour les nostalgiques, est une ville entreprenante et dynamique où se mêlent un modernisme avant-gardiste et les traces du passé. Elle a ses monuments, son histoire coloniale, ses traditions. Le Delta du Mékong fascine toujours. Ses marchés flottants animés, colorés font la joie des photographes. A voir dans cette région les villages khmers traditionnels et artisanaux où perdurent les métiers d’antan.



À savoir : l’Agence de Voyages Vietnam organise des croisières à bord d’emblématiques sampans dans le Delta du grand ou en extension en le remontant jusqu’aux sites majeurs du Cambodge, Angkor Vat et les temples de Siem Rap, le Tonlé Sap ou du Laos, l’impériale Luang Prabang, les 4000 îles, etc



Trek et randonnée pour une expérience hors du temps Le nord du Vietnam idéal pour les treks, randonnées d’aventure et de découverte en profondeur de plusieurs jours. Les niveaux de difficulté sont variables, selon la durée des étapes, l’altitude, les dénivelés cumulés. Dans des villages perdus le randonneur rencontrera certaines ethnies minoritaires, presque secrètes. Chez elles, il fera une pause prendra un thé des montagnes. A la nuit tombée il partagera leur repas et dormira sous leur toit, en famille comme transporté dans un pays de légende.



L’agence locale Vietnam Évasion propose des circuits à budget étudié. Elle sélectionne avec soins ses partenaires, ses prestataires, ses guides. Disponibles et toujours à l’écoute ses conseillers définissent et concrétisent les attentes des voyageurs. Devis à la demande gratuits.

Lu 49 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Quelles innovations pour mieux préparer le retour des voyageurs chinois ? Partir en croisière : ces 4 astuces à connaitre pour faire des économies!