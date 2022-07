Durant vos vacances en Égypte, vous aurez la possibilité d’explorer plusieurs sites archéologiques mais aussi des stations balnéaires à la renommée internationale.



Les pyramides de Gizeh



À partir du Caire, vous pouvez vous rendre au plateau de Gizeh qui abrite les célèbres 3 pyramides. Faisant partie des merveilles du monde, ces constructions légendaires témoignent de la grande avancée architecturale qui a marqué la civilisation égyptienne. Khéops, Khéphren et Mykérinos ont été bâties approximativement deux siècles après celle de Saqquarah. Non loin, vous serez en face du grand Sphinx, qui n’a pas fini de susciter intérêt et mystère. Il est possible d’accéder à l’intérieur des pyramides. Cependant, faites très attention puisque vous devrez courber le dos. Vous serez pris de frissons en accédant à la chambre funéraire.



Alexandrie



Portant son nom en hommage à son créateur Alexandre le Grand, Alexandrie se démarque par une âme très européenne. Bien que son Phare légendaire ait malheureusement été détruit, vous pourrez y découvrir de multiples lieux incontournables comme la nouvelle bibliothèque dont l’inauguration remonte à 2002. En vous promenant sur la Corniche, vous serez interpellé par les nombreux immeubles raffinés qui témoignent de la grande activité portuaire durant le XIXe siècle.

Karnak

La construction du temple du Karnak a nécessité plus de deux millénaires. Ce complexe religieux est un véritable voyage dans le temps qui vous en apprendra davantage sur les coutumes divines de cette époque. Il vous faudra environ 3 heures pour faire le tour des multiples colonnades, sanctuaires et obélisques qui y fleurissent.



La vallée des rois



Débouchant sur la Vallée du Nil, la Vallée des rois abrite la Nécropole Thébaine. Dans cette imposante vallée, les fouilles ont retrouvé environ 63 sépultures royales dont les épouses et descendants des pharaons. Parmi les plus grandes découvertes qui y ont eu lieu, on citera notamment celle du tombeau de Toutankhamon. Par ailleurs Ramsès II y repose également.



Abou Simbel



Le temple d’Abou Simbel a été construit sous l’ordre de Ramsès II. Il voulait non seulement rendre hommage aux dieux, mais honorer également son mythe personnel. Afin de préserver cet héritage précieux, le temple a été déplacé suite à la construction du barrage d’Assouan au début des années soixante. Par ailleurs, ce monument est protégé par l’UNESCO étant donné son importance inestimable pour le patrimoine humanitaire.



Assouan



Découvrir l’Égypte c’est aussi se laisser séduire par la Nubie. À Kitchener, vous flânerez dans le jardin botanique d’une richesse saisissante. Pour visiter le temple du dieu Khnoum, vous devez vous rendre à Éléphantine. Aussi, l’île de Séhel abrite des précieuses stèles à découvrir absolument.



Respirer la brise marine



Pour des vacances au bord de la mer, plusieurs choix s’offrent à vous. Charm el Cheikh, El Gouna ou encore Hurghada, sont de très belles découvertes à considérer. Par exemple, Hurghada est le joyau de la mer rouge. Elle offre plusieurs activités nautiques notamment des spots de plongée. Ce sera une superbe expérience pour vous faire découvrir la richesse des fonds marins. Que vous soyez débutants ou expérimentés, plusieurs écoles sont installées dans la région.