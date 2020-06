Visit Ouest Voyagez dans le grand ouest de la France, à pied, à vélo. Circuits en voiture, camping-car, nautisme et projets sur-mesure.

Visit Ouest est une agence de voyage locale spécialisée sur le territoire du grand ouest de la France : la Bretagne, la Normandie, la vallée de la Loire et les îles Anglo-normandes. Nous organisons des voyages de randonnées à pied, à vélo, des circuits en voiture, en camping-car, des séjours bien-être, gastronomiques, culturels, cultuels, nautiques, expérientiels… Les territoires du grand ouest ce sont des paysages à couper le souffle, des châteaux qui surplombent la mer, des chemins de pèlerinage, un littoral préservé, des forêts magiques, des artisans, des sites sauvages, des jardins remarquables, un patrimoine exceptionnel !

Vendredi 19 Juin 2020

VISIT OUEST



2010



ATRADIUS



IM035100043



Nous sommes spécialistes des séjours en Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et les Îles Anglo-Normandes



À pied, à vélo, en voiture ou en bateau



Notre territoire a la particularité d’être riche mais aussi varié. Bien entendu, grâce à plus de 3300 kilomètres de côtes, les principales activités de nos régions sont étroitement liées au nautisme et à la randonnée. Vous pourrez pratiquer la voile, le surf, le kayak et le canoë, le longe côte, le planche à voile, le kyte surf, le paddle…

Le bateau, qui permet soit de naviguer sur les rivières (le Canal de Nantes à Brest en pénichette), soit de rallier les nombreuses îles (Chausey, Belle-île…). Car notre belle région est aussi attractive par la beauté et la variété de ses îles et de ses ports.



Le GR34 a été élu GR préféré des français en 2018 (et le GR21 en 2019). Le sentier des douaniers longe toute la Bretagne, la Normandie et jusqu’à la Loire. C’est un terrain fantastique pour randonner au milieu de paysages époustouflants et variés. De même que ceux de la Baie de Somme ou des côtes normandes (Albâtre, Fleurie, Cotentin…). Enfin, si on ne peut pas le faire à vélo, les deux roues sont aussi à proximité de ces sentiers un moyen incontournable pour sillonner les régions.



En voiture, le Grand Ouest jouit d’un réseau routier exceptionnel, grâce à des autoroutes parfois gratuites, des petites Routes Touristiques (la Route du Cidre, la Route des Chaumières, les Routes Littorales, etc…). Ainsi, comme pour les autres formes de voyages, nous éditons un road book complet pour faciliter vos déplacements et faire de merveilleuses rencontres.



Le bien-être et la gastronomie, il y en a pour tous les goûts



Profitez d’un des nombreux centres de bien-être. La Thalasso de Roscoff ou de Deauville. Nous pouvons même vous organiser un séjour rando-thalasso.

Si la France possède un riche patrimoine gastronomique, le Grand Ouest y contribue fortement. Les produits de la mer bien entendu (les fruits de mer, huitres de Cancale, coquilles St Jacques de la baie de St Brieuc…). Les galettes de sarrazin, les crêperies sont sans nul doute les restaurants les plus nombreux par ici. Le kouign aman ou le gâteau breton que vous trouverez dans toutes les bonnes boulangeries. Le salidou (caramel au beurre salé). Les alcools : le pommeau, le chouchen, les bières (de nombreuses brasseries), le whisky et les vignobles de Loire. Sans oublier les fromages normands ou de Loire. Le pâté Hénaff, le foie gras breton… Les séjours en Bretagne et dans l’Ouest seront des voyages très gourmands.



Le patrimoine naturel et bâti



Les châteaux : Fort La Latte, Fougères, Chaumont, Chenonceau, pour les plus célèbres. Sans oublier les manoirs, les hôtels particuliers, la malouinières, etc… Les cités médiévales : l’histoire a marqué la Bretagne en laissant derrière elle des villes magnifiques au patrimoine très bien conservé. Citons Dinan au bord de la Rance, Locronan dans le Finistère, Beuvron-en-Auge en Normandie… Les petites cités de caractère : vaste réseau de cités dont l’urbanisme et l’architecture sont un atout formidable. Les jardins remarquables : le Parc Botanique de Haute Bretagne ; les Jardins de Claude Monnet… mais encore les Jardins du Château du Pin… Le label est attribué par le Ministère de la Culture.



Mais encore…



Les plages du débarquement. Depuis Barfleur (50) jusqu’à Villerville (14) où ont eu lieu les bombardements, les plages furent le théâtre du grand débarquement du 6 juin 1944, le DDay. Vous les connaissez sous le nom de Juno (les canadiens), Utah beach. Le Mémorial de Caen ou du cimetière américains de Colleville sont des mieux de mémoire. Les pèlerinages : il y a les Chemins de St Jacques de Compostelle, les Chemins du Mont St Michel. Le Tro Breizh, qui consiste à faire le tour de Bretagne sur 700km. Les lieux de pèlerinage ne manquent pas dans l’Ouest. Ste Anne d’Auray, à Sainte Thérèse de Lisieux… le patrimoine vernaculaire : les croix et les calvaires, les enclos paroissiaux comme Guimiliau ou encore Pleyben… Les Pardons : ce sont des offices religieux suivi de processions où défilent des porteurs de bannières.



Expertise locale

Toute l’équipe sillonne le territoire tout au long de l’année afin de toujours avoir un œil attentif sur les nouveautés, le maintien de la qualité des prestataires ou la pertinence de nos circuits.



Le sur-mesure est notre spécialité

Les séjours en Bretagne et dans l’Ouest de la France que nous composons et qui figurent sur notre site internet, sont avant tout la vitrine de notre savoir-faire. Toutefois, la plupart des voyages que nous réalisons avec vous sont taillés sur mesure. Le vrai. Aucun de nos voyages sur mesure n’est dupliqué. Tous sont travaillés différemment. Nous partons d’une page blanche.



Engagement responsable et slow voyage

En 2019, Visit Ouest a engagé une démarche responsable auprès d’ATR, une référence dans le monde du voyage avec comme objectif la réduction carbone puis la compensation carbone. Depuis plus de 20 ans nous sommes experts de la randonnée à pied et à vélo, un tourisme vert et précurseur du slow voyage.



100% à vos côtés

Dès votre demande, nous vous accompagnons tout au long de votre projet, disponibles 7 jours sur 7 pour que votre voyage soit une totale réussite.



Randonnée sur la côte d’Émeraude, 7 jours/6 nuits à partir de 760€/pers

Un circuit itinérant pour découvrir les sites incontournables de la côte nord de la Bretagne. Le voyage débute par les ports historiques de Saint-Malo, la cité corsaire et la Dinard, l’élégante. Le voyage se poursuit ensuite au milieu des landes fleuries du Cap Fréhel et du Cap d’Erquy, où le panorama depuis les falaises de gré rose sur la mer émeraude est époustouflant ! Un circuit haut en couleur et en saveurs, qui vous mènera à la « capitale » de la coquille Saint-Jacques.



• La côte de Granit Rose à vélo, 7 jours/6 nuits à partir de 640€/pers

Au cœur de la Bretagne, cette côte est étonnante : des chaos de granit rose sculptés par les vents et les marées jouent les équilibristes depuis des centaines d’années, les plages de sables blanc et la mer aux couleurs bleu turquoise achèvent de peindre ce tableau aux couleurs incroyables.

L’escapade sur Bréhat, l’île aux fleurs, vous permettra d’apprécier ce monde à part où le paysage change au fil des marées.



Les plus belles îles de Bretagne, de Sein à Belle-île-en-mer, 6 jours/5 nuits à partir de 505€/pers

Sur la face méridionale de la Bretagne trois îles sauvages dessinent au large des silhouettes qui nous invitent au voyage. De la petite île de Sein, dominant la proue du continent européen à la majestueuse Belle-Ile en mer, en passant par l’île sauvage de Groix, ce séjour entre terre et mer vous fera découvrir des « petits mondes » fragiles, mélangeant parfois l’austérité et la douceur de vivre.

Pour vous imprégner de cette ambiance si particulière, nous vous proposons de dormir sur les îles de Groix et de Belle-Île.



Horaires : 09h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Espagnol



Vos contacts :

Loïc MATHIEU

Co-gérant

info@visit-ouest.com

Tel : +33 (0)2 99 14 95 47



Mikaël KERLIDOU

Co-gérant

info@visit-ouest.com

Tel : +33 (0)2 99 14 95 47



Site web : www.visit-ouest.com



