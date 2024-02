Avec un objectif de 50% et même plus. Pour ce qui est des déchets, on évalue à 200 tonnes notre recyclage.



Lire aussi : Futuroscopie - Eau : la fin de l'open bar ?



De plus, nous sommes très attentifs aux solutions proposées par les pouvoirs publics concernant l’évolution du trait de côte, car nous pouvons être touchés comme les autres. non, bien entendu. C’est pourquoi, je suis très attentif à notre stratégie de développement durable. Nous avons par exemple anticipé les problèmes de pénurie d’eau, depuis plusieurs années, et mis en place des solutions de recyclage qui nous permettent d’atteindre cette année 22% d’eau de recyclage contre 5% à peine en moyenne en France.Avec un objectif de 50% et même plus. Pour ce qui est des déchets, on évalue à 200 tonnes notre recyclage.De plus, nous sommes très attentifs aux solutions proposées par les pouvoirs publics concernant l’évolution du trait de côte, car nous pouvons être touchés comme les autres.

oui, je suis absolument avec les inquiétudes de la profession. Nous devons aller de l’avant, poser les problèmes au bon moment, les résoudre.



Si nous ne changeons pas d’orientations, on va à la catastrophe comme tous les secteurs qui ferment encore les yeux sur le changement en cours.



Mais, pour ce qui nous concerne, nous voulons évoluer vers une nouvelle philosophe : une philosophie de vie : la permaculture humaine. On en est là. Et je crois que le concept est bon car au début on nous a regardé avec méfiance alors que maintenant nos confrères viennent jeter un coup d’œil sur notre projet. Et je suis content de partager notre expérience.



Pour ce qui est des autres craintes, il y a les contraintes de l’urbanisme qui vont obliger certains à réduire leurs capacités. Mais, il y a surtout la perspective d’apaiser nos clients, de calmer leur éco anxiété dans ce face à face avec une nature préservée et une nourriture améliorée qui n’utilisent ni machines ni entrants chimiques mais régénère la terre et améliore la bio diversité.



On porte un projet initiatique. Mais, il faut en moyenne dix ans pour qu’une expérience soit finalisée. On va donc continuer à faire les colibris !