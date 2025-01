Fermeture du dernier point d'accueil de l'OT de Paris : "Le monde a changé !" [ABO]

Nous ne nous interdisons rien, nous sommes en réflexion.



Nous pourrions avoir des moments dans l'année durant lesquels nous renforcerions notre présence dans ces lieux d'informations touristiques officiels de manière événementielle, avec nos équipes.



Après, est-ce qu'une présence au Louvre ou à la Tour Eiffel est judicieuse ?



Les voyageurs ont bien souvent pris leurs billets à l'avance et n'ont pas besoin d'informations dans ces lieux. Par contre une fois la visite terminée et quand ils sortent des attractions, ils sont peut être en demande d'adresses ou de bons plans.



Mon boulot est d'avoir un office de tourisme le plus agile possible, en capacité de répondre de la meilleure des façons aux demandes de nos visiteurs et de notre écosystème,

Le contexte économique est tendu partout. Les collectivités locales sont aussi touchées.



Tout n'est pas qu'une histoire d'argent. Nous devons nous recentrer sur nos missions prioritaires et surtout à forte valeur ajoutée. Des choses existent et fonctionnent très bien, sans que nous y investissions.



Quand je suis arrivée à l'office de tourisme, nous avons arrêté les campagnes de promotion, pour inciter à venir à Paris.



Selon moi, l'expérience visiteur est la clé, bien plus que les autres sujets. Imaginez que si chacun des 28 millions de visiteurs intramuros parle positivement de son voyage, il n'y a pas de meilleure campagne de promotion

La formation des kiosquiers volontaires doit leur permettre de pouvoir dévoiler les bonnes adresses, les bons plans ou le restaurant du quartier.de son périmètre, mais aussi d'aiguiller vers les artisans locaux.Cette présence pourrait être étendue dans les hôtels et d'autres monuments." recadre Corinne Menegaux.Une agilité qui s'inscrit aussi dans un contexte économique incertain.La fermeture de Spot 24, donc du dernier lieu d'accueil physique, va entrainer la suppression de 7 postes sur les 10 salariés en charge de renseigner le public, d'après le média En Contact. La réduction du réseau va permettre de réaliser des économies non négligeables, pour un secteur qui représentait 13% de son PIB avant covid !."Le retour à l'essentiel est aussi une des vertus des crises, mais les arbitrages ne doivent pas abimer les rares industries compétitives mondialement.