Quand le numérique booste le tourisme… mais révèle les inégalités entre grands groupes et PME

C’est le cas de la chaine d’hôtels Marriott, qui a créé une expérience en réalité virtuelle permettant aux clients de visiter ses hôtels à travers le monde. De même, le Musée du Louvre a développé une application de réalité augmentée qui superpose des informations et des images sur des œuvres d’art exposées.









En revanche, les petites et moyennes entreprises (PME) adoptent les technologies numériques de manière plus progressive en raison de l’existence d’une contrainte budgétaire plus forte et de ressources humaines limitées. Cette différence de maturité technologique est dommageable car elle creuse l’écart concurrentiel entre les grandes entreprises et les PME, ce qui a un impact sur les économies locales. Cette situation peut freiner la croissance dans le secteur du tourisme car les PME sont souvent capables de compenser leur retard technologique par des pratiques innovantes et des approches plus disruptives.

En raison de leur taille réduite et de leur flexibilité, les PME permettent une adaptation rapide et l’expérimentation.

Cette agilité favorise une culture créative, essentielle pour répondre aux besoins émergents et stimuler l’économie. Ainsi, Blablacar a révolutionné le covoiturage en Europe. TransferWise, maintenant Wise, a innové les transferts d’argent internationaux avec des frais réduits. Oculus VR, avant son rachat par Facebook, a transformé la réalité virtuelle avec des casques abordables.

Face à ce constat, le projet DIBEST(Digital Innovation for Blue Enterprises & Social Tourism) s’avère une initiative intéressante pour combler ce fossé numérique. Financé par Interreg Atlantic Area et coordonné par la Western Development Commission, ce projet rassemble divers acteurs des mondes économiques et académiques d’Irlande, du Portugal, d’Espagne et de France. Son objectif principal est de soutenir les microentreprises touristiques de la région côtière atlantique dans l’adoption d’innovations numériques. En renforçant les capacités des PME touristiques, en développant des soutiens sur mesure et en facilitant l’adoption de nouvelles technologies, le projet DIBEST ambitionne d’améliorer leur compétitivité, leur accès au marché et leur durabilité environnementale.

