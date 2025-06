Condor Travel élue "DMC de l'année" aux LATA Excellence Awards 2025

son innovation, son impact régional, son engagement en faveur du tourisme responsable et son service client exceptionnel

Chaque idée, chaque détail et chaque effort que nous investissons dans notre travail se reflètent dans cette reconnaissance

Je suis profondément reconnaissante et fière"

Comme chaque année, les prixdécernés par la (LATA) sont venus récompenser les acteurs de l'industrie du voyage latino-américaine.Le 3 juin 2025, à Londres, l'agence réceptive Condor Travel présente dans six pays d'Amérique latine, a été, pour "", indique-t-elle dans un communiqué de presse.Ce prix vient récompenser les efforts menés par la DMC pour proposer dedans des destinations moins connues ainsi que la création d', animées par des hôtes locaux., a déclaré Silvana Muguerza, PDG d'Expertia - Condor Travel.Pour rappel, la Latin American Travel Association regroupe plus de, dont des Offices de tourisme, des compagnies aériennes, des hôtels, des voyagistes, des agences de représentation et la presse spécialisée.