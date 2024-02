Amérique du Sud : Condor Travel veut faire sa place sur le marché français

Nous avons eu des premiers contacts avec des tour-opérateurs spécialistes de l'aventure ou proposant une production écoresponsable, suite à notre participation à l'IFTM Top Resa

Tous travaillent déjà avec des réceptifs, mais notre argument, c'est de leur dire : "essayez-nous et vous verrez si l'on vous convient". Ils verront bien que Condor Travel est une grosse structure, très professionnelle, avec des valeurs humaines et des équipes logistiques qui tiennent la route

Expériences, autotours, GIR, séjours pour les individuels, sur-mesure : toute l'offre est segmentée par catalogues. Il est donc plus facile pour les TO et les agences de composer eux-mêmes leurs séjours, grâce à toutes ces expériences détaillées. A cela s'ajoute l'offre de circuits packagés

Ce sera un mélange de sites incontournables avec la Vallée Sacrée, Puno et Cusco mais aussi des expériences plus originales comme la rencontre avec la communauté de Misminay, une navigation sur des voiliers traditionnels autour de l'île Tikonata, un cours de cuisine au marché de Cusco ou encore une randonnée dans la montagne de Palcoyo

Bien connue au Canada, dans certains pays asiatiques et - plus proche de nous - en Espagne, au Royaume-Uni ou encore en Allemagne,, indique Olivier Caillaud.", poursuit le représentant de la marque en France.Insistant sur le savoir-faire du Groupe, il souligne notammentque Condor Travel peut proposer pour chacune de ses destinations, autour de- avec la rencontre d'agriculteurs par exemple - ou encore(hôtels et croisières).".Les professionnels ont accès à. Olivier Caillaud, de son côté, gère également les demandes des professionnels français, leur envoie les documents nécessaires et les met en contact avec les différents bureaux locaux.Il sera présent sur le salon Le Ditex Dans la foulée, mi-avril,sera organisé avec une douzaine de représentants de tour-opérateurs français.", précise Olivier Caillaud, qui prévoit également departout en France.