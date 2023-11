PROMPERÚ invite les agents de voyages à vivre "La Magie du Pérou"

La commission de promotion du Pérou pour l’exportation et le tourisme PROMPERÚ donne rendez-vous aux professionnels du tourisme,au restaurant péruvien(2 Rue Frochot, 75009 Paris).Compagnies aériennes, réceptifs, transporteurs, tour-opérateurs, agences de voyages, hôteliers et attractions : tous les spécialistes de l’industrie du tourisme péruvienne répondront présent.L’objectif ? Proposer une immersion dans la gastronomie péruvienne tout en découvrant ou redécouvrant le Pérou et ses offres touristiques, lors du workshop "".Expériences nature, art, culture, et nouveautés seront dévoilées lors de la soirée aux couleurs sud-américaines Les professionnels pourront ainsi échanger, partager et parfaire leurs connaissances sur la destination.Pour vous inscrire c'est par ici