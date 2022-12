Voyage Pérou : quelle est la situation ?

"Les autorités ont annoncé la réouverture des aéroports de Juliaca, Ayacucho et Andahualyas dans les prochains jours. Pour tout changement de réservation des billets d’avion pour les vols intérieurs ou internationaux, il convient de contacter directement les compagnies aériennes

Après l'état d'urgence décrété le 14 décembre 2022 au Pérou, les autorités ont instauré un couvre-feu le jeudi 15 décembre dans 8 départements : Arequipa (province d’Arequipa), La Libertad, (province de Viru) , Ica (provinces d’Ica et Pisco), Apurimac (provinces d’Andahuaylas et de Chincheros), Cusco (provinces de Cusco, La Convencion, Chumbivilcas et Espinar), Puno (provinces de Carabaya et San Roman), Huancavelica (provinces de Tayacaja et Angaraes), Ayacucho (province de Cangallo), débutant entre 18h00 et 20h00 selon les départements, jusqu’à 4 heures du matin.Le pays est en proie à des troubles politiques et sociaux. Pour rappel, le président de la République élu a été destitué et la vice-présidente, Dina Boluarte, a été investie à sa place à la tête du pays.Des manifestations violentes ont eu lieu et des barrages sur les routes ont bloqué la circulation. Plusieurs aéroports ont un temps fermé.Mais depuis certains réouvrent à l'image de l'aéroport de Cusco qui a rétabli les vols vers Lima depuis le vendredi 16 décembre, tandis que celui d’Arequipa a rouvert le lundi 19 décembre." indique le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères dans sa rubrique Conseils Aux Voyageurs.