Syndrome Guillain-Barré : l’état d’urgence déclaré au Pérou

Pour protéger au maximum ses citoyens et les potentiels visiteurs du pays, le gouvernement péruvien a déclaré que le pays était enIl est précisé que le syndrome en lui-même n’est pas contagieux, mais le fait qu’iloblige les autorités à forcer les précautions pour le bien être général et la préservation des systèmes hospitaliers.Les mesures sanitaires en vigueur sont des. Il est donc recommandé de se laver les mains plusieurs fois par jour avec de l’eau et du savon, de se désinfecter régulièrement les mains avec du gel hydroalcoolique, et de cuire correctement tous les aliments avant leur consommation.Il convient de souligner le fait que ce syndrome est présent dans plusieurs pays du monde, pas seulement au Pérou , et que les mesures adoptées visent à réduire les effets de cette maladie et àCette maladie est connue en France. Il s’agit d’une maladie rare qui touche environ 2,8 cas pour 100.000 habitants par an. On estime que 1700 patients sont hospitalisés en France chaque année suite à l’apparition des symptômes du syndrome de Guillain-Barré.afin de surveiller l’évolution de la situation sanitaire et d’ajuster les mesures en fonction des conclusions des autorités médicales. Selon le site du gouvernement , il n’y a toutefois pas de confinement ni de restrictions de circulation vers le Pérou ou au sein du territoire.