Le Pérou, du Pacifique au Machu Picchu

garúa

plaza municipal

Bajada de Baños

malecón

quintas

plaza de Armas

A lire les commentaires et les romans de Mario Vargas LLosa sur Lima, la capitale du Pérou, la question de sa visite se pose vraiment.Fondée par les Espagnols en 1535, la mégapole d’aujourd’huine brille guère par sa lumière, recouverte à longueur d’année d’une brume grise et baignée dans la, cette fine bruine qui la nimbe d’une humidité mélancolique.Comme toute cité d’allure quelconque,, plus petit quartier de la ville, l’urbanisme coloré tranche avec le décor grisâtre ambiant.Barranco coche toutes les cases du parfait faubourg branché. Son cœur trendy bat entre laet la, dégringolade piétonne vers le Pacifique scandée de maisons à terrasses, transformées en bars et en restaurants. L’animation nocturne et le street art, symbolisé par les œuvres murales de Jade Rivera, complètent le pedigree d’un quartier fort apprécié des touristes.Ailleurs à Lima, on flânera dans, zone business et maritime bordée d’unpiéton et émaillée de(belles demeures) des années 1930. On ira voir aussi laet son couvent Santo Domingo, ainsi que le musée Larco,