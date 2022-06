Pérou : J’ai testé pour vous l'Andean Explorer, de Cuzco à Puno 🔑

Le train comprend une vingtaine de wagons tractés par une loco de Peru Rail. La plupart sont dédiées à l’hébergement. Une voiture cuisine, avec une dizaine de personnes au fourneaux, des voitures restaurant, un piano-bar (à queue, svp !) et une voiture observatoire, jouxtée par un 2e bar, complètent l’ensemble.



Ce dernier wagon, en plein air, permet de garder en permanence le contact avec l’extérieur et de se connecter au pays, à la population, aux paysans, aux bergers, aux grands espaces et aux panoramas époustouflants qui défilent devant nos yeux.



Les Péruviens sont des gens charmants et accueillants. Adultes comme enfants, ne manquent jamais de saluer train et passagers, qui rythment leur vie et leur quotidien et jusque aux chiens qui le coursent et le saluent au passage, de leurs aboiements joyeux.



Les nuits sont généralement fraîches. Pour dormir, le train immobilisé en gare. Donc, pas de souci de roulis si vous n’aimez pas quand ça bouge...



Au lac Titicaca, véritable mère intérieure, quelques dizaines de mètres à peine séparent l’arrêt du point d’observation. L’occasion de voir pointer l’aube et son incroyable nuancier arc-en-ciel au-dessus des eaux peuplées par les canards.



Côté nourriture, le Andean Explorer assure grave. Produits frais, cuisine soignée et faite sur place, excellents vins sud-américains (il n’est de Malbec que d’Argentine) et une présentation de plats que ne renierait pas une adresse gastronomique.



Force est de constater que Belmond fait honneur à la réputation du pays en la matière.



(*) Ce test est personnel et n’a pas été effectué à l’invitation de Belmond.