Pérou : l'extraordinaire citadelle de Kuélap enfin rouverte aux touristes

Bien avant le XVe siècle, des civilisations très sophistiquées ont prospéré un peu partout dans ce pays écartelé entre côte pacifique, désert, zones tropicales et neiges éternelles, en particulier sur la côte nord du pays, près de Trujillo et de Chiclayo, où peuvent se visiter des sites archéologiques spectaculaires laissés par les cultures Chavín, Moché, Lamabayequé et autres.



Les contreforts des Andes sont également très riches en sites spectaculaires.



Ainsi, le berceau du peuple Chachapoya se trouve-t-il dans des paysages éblouissants de beauté mais haut perchés, à l’entrée de l’Amazonie, près de la ville de Chachapoyas. C'est justement là que se trouve, à près de 3 000 mètres d'altitude, l’imposante forteresse de Kuélap - inscrite au Patrimoine culturel de la Nation depuis 2000.



Cette citadelle qui comprenait des quartiers administratifs, religieux et résidentiels, a été construite entre le XIe et le XIVe siècle par une population bien organisée. Lors de sa découverte en 1843, environ 500 habitations ont été trouvées, dont la plupart avaient une base circulaire. À l'extérieur de la forteresse, se trouvaient les vestiges d'environ 200 autres habitations.



Le Templo Mayor est l'une des constructions les plus importantes, contenant des preuves d'offrandes telles que des ossements humains ; des sépultures humaines et des offrandes provenant de la côte et des hauts plateaux du nord ont été trouvées autour de l'édifice.