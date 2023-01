Pérou : le Quai d'Orsay "déconseille" les voyages

"Les voyages sont déconseillés à ce stade, en particulier au sud du pays"

La crise politique au Pérou s'enlise.Le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères a remis à jour ses conseils aux voyageurs le 22 janvier 2023.indique le Quai d'Orsay.L'état d'urgence a été prorogé le 15 janvier pour 30 jours dans les départements de Puno, Cusco, Lima, ainsi que dans les provinces de Callao, d’Andahuaylas (département d’Apurímac), de Tambopata et Tahuamanu (département de Madre de Dios), et enfin dans le district de Torata (département de Moquegua).L'Etat d'urgence est également en vigueur dans les départements de Tacna, de l’Amazonas et de la Libertad depuis le 19 janvier.Un couvre-feu a été décrété dans le département de Puno de 20h à 4h jusqu'au 25 janvier 2023.