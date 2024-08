Mondial Tourisme dévoile sa brochure hiver 2024-2025

Mondial Tourisme proposait jusqu'à présent des séjours d'activités en Laponie finlandaise, incluant des safaris en motoneige, des balades en traîneau à chiens, des sorties nocturnes pour observer les aurores boréales, ainsi que des randonnées en raquettes et des initiations au ski de fond.



Suite au succès rencontré au cours des quatre dernières années et pour répondre à une demande croissante, le voyagiste a élargi son offre hivernale en ajoutant la Laponie suédoise à son catalogue, avec deux nouveaux programmes : « Aventures en Laponie », qui inclut un hébergement au Grand Arctic Resort 4*, situé à environ 50 km de la frontière finlandaise, et « Merveilleuse Laponie », proposant un séjour à l’hôtel Matarengi Lodge 4*, entièrement rénové en 2024 et situé à seulement 1 km de la frontière.



Ces deux nouveaux programmes sont proposés en formule pension complète (à partir de 2129 € la semaine au départ de Paris) et incluent un programme d'activités sur 4 jours (comprenant les activités mentionnées précédemment) ainsi que 2 jours libres pour profiter des excursions optionnelles disponibles sur place.