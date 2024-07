Vacances en Tunisie - FAQ pour Agents de Voyages

Le train, le bus et le métro

- Lea beau être très riche, il ne dessert malheureusement pas l’ensemble du pays. Les trains sont confortables, mais il est recommandé de prendre un billet en 1ère classe pour garantir une place assise. Il faut noter, par ailleurs, que ce mode de transport accuse très souvent des retards et qu’il est assez lent.- Il y a les, reliant les différentes villes, et lesLes premiers sont climatisés et les trajets y sont agréables. Les seconds ne disposent généralement pas de climatisation et, par défaut d’indications, il est difficile de connaître les noms des stations ainsi que les horaires, sans l’aide des tunisiens.- Tunis, la capitale, est la seule ville à posséder un. Elle compte également unequi assure des transferts entre le centre-ville et les banlieues nord.- Les déplacements en taxi ne sont pas onéreux. Mais il est capital de vérifier que leest en marche ou de se mettre d’accord en amont sur le montant de la course.- Les applications VTC commesont très populaires en Tunisie.- Les, sont des taxis collectifs. Ils ont une station qui leur est dédiée dans chaque région et ils peuvent aussi bien effectuer des trajets de ville en ville qu’à l’intérieur d’une même localité. Le paiement se fait avant le départ et, généralement, ces fourgons ne partent que s’ils ont 8 personnes à leur bord.Pour pouvoir louer un véhicule, il faut posséder un permis de conduire français ou international depuis au moins deux ans et avoir