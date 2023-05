Appli mobile TourMaG



Zoom sur les plages de Tunisie

Ciel bleu, température clémente, une façade longue de près de 1 300 kilomètres sur la mer dont 600 de longues et magnifiques plages de sable fin et de criques isolées font de la Tunisie la grande destination balnéaire de la Méditerranée. Les meilleures plages de Tunisie se situent en bord de mer, pied dans l’eau. À 2 heures 15 de Paris, à 1 heure de Marseille, ce pays proche, francophone et dépaysant est une magnifique réponse aux rêves de soleil, de mer et de farniente, un « must » pour les voyageurs en quête d’évasion, de belles plages et de plaisirs nautiques.

Mercredi 17 Mai 2023





Les meilleurs



La Tunisie est après la France la deuxième destination mondiale de thalassothérapie. De nombreux hôtels disposent d’une « thalasso » intégrée et / ou à minima, d’un Spa.



Les stations balnéaires sont toujours situées dans des régions de grand intérêt touristique et historique et à proximité des ports et des villes côtières.

Héritière de Carthage la Tunisie représente 3000 ans d’histoire. Son patrimoine culturel et archéologique est l’un des plus riches du monde méditerranéen. On y dénombre des centaines de sites antiques, une vingtaine présente un intérêt majeur, 8 figurent au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.



Des côtes de Carthage à l’île de Djerba A une vingtaine de kilomètres de Tunis, les « Côtes de Carthage » incluent les élégantes stations de La Marsa et Gammarth bordées d’immenses plages de sable.



Ici s’ajoute au plaisir balnéaire celui de découvrir Tunis une capitale animée et sa région riche d’un magnifique patrimoine historique et archéologique à commencer par les sites de Carthage et la médina de Tunis classée par l’UNESCO pour son authenticité, la richesse de ses monuments et sa préservation exemplaire.



Incontournable : perché sur une colline qui domine l’emblématique Carthage et la Baie de Tunis, Sidi Bou Said un petit village blanc et bleu d’un charme fou, une invitation à la douceur de vivre.

Le Cap Bon, la presqu’île aux orangers À la pointe nord-est du pays, promontoire pointé vers la Sicile c’est le Cap Bon. La douceur de son climat, la fertilité de ses sols en ont fait un incontournable carrefour de rencontres. Il était dans la nature des choses que parmi les pionniers, les meilleurs hôtels de Tunisie soient nés ici, à Hammamet réputée pour ses immenses plages de sable doré et ses jardins plantés de cyprès, de bougainvilliers, d’hibiscus, de jasmins, de rosiers. Quant aux orangers et aux citronniers, depuis l’Antiquité ils font la réputation de la région.



À 45 minutes en voiture de l’aéroport de Tunis, la station pionnière garde tout son cachet et son authenticité. Sa forteresse-médina pied dans l’eau mérite amplement une visite. Nabeul voisine de Hammamet et ville principale du Cap Bon est célèbre pour ses plages et son artisanat. Considérée comme la capitale de l’artisanat tunisien, ses poteries, ses céramiques, ses nattes de joncs et ses essences florales ont fait sa renommée.



A près de 70 kilomètres au nord de Hammamet, la ville portuaire de Kélibia a lui aussi gardé toute son authenticité. Elle est célèbre pour ses belles plages, ses vignobles et sa citadelle du 16e siècle. De cette citadelle construite au sommet d’un promontoire rocheux haut de 150 mètres le panorama est à couper le souffle. Par temps clair on voit la Sicile.

Le Centre et à l’infini, les oliviers et la mer Sur la route du Sud qui ne s’éloigne jamais de la mer se sont à perte de vue d’immenses oliveraies. Les villes et villages côtiers ainsi que les ports de pêches scandent le voyage. Beaucoup se sont ouverts au tourisme. En raison de leurs magnifiques plages, Monastir et Sousse qui possèdent les plages de Tunisie les plus animées furent parmi les premières grandes stations de la région. En bordure de mer les hôtels-jardins pied dans l’eau sont légion.



Troisième ville de Tunisie Sousse mérite une visite pour ses anciens remparts, sa médina préservée (classée au Patrimoine de l’UNESCO) et son musée, l’un des plus riches du pays (après Le Bardo actuellement fermé). Monastir est une ville jeune qui allie tradition et modernité.



Elle a aussi son imposant monument historique. Construit en bordure de la mer, le ribat (monastère fortifié pour se protéger des invasions maritimes) est considéré comme le plus ancien et le plus important du Maghreb.



Plus au sud entre Sousse et Sfax, située sur le promontoire rocheux de Cap Afrique, Mahdia qui possède l’une des plus belles plages de Tunisie s’est aussi transformée en station balnéaire tout en gardant le cachet d’une ville de pêcheurs. Ancienne capitale du pays (10e siècle) elle possède de nombreux sites historiques.



À l’intérieur du pays, à une soixantaine de kilomètres de Sousse, on ne peut qu’admirer la puissante beauté de l’amphithéâtre romain d’El Djem (classé au Patrimoine de l’UNESCO). Il est l’un des mieux conservés et des plus grands de tout l’empire romain.

La douceur de Djerba Exotique, hors du monde, elle possède le charme tranquille d’une oasis qui éparpille ses palmiers jusqu’aux plages bordées de palmiers. Destination balnéaire à part entière et destination phare du tourisme tunisien elle a son aéroport. Elle n’est qu’à 2 heures 45 de Paris et à 7 kilomètres du continent dont elle est reliée par une route à fleur d’eau qui, à quelques mètres près, suit une antique voie romaine. Ses plages de sable qui descendent en pente douce dans une mer tranquille sont idéales pour des vacances en famille avec de jeunes enfants.



Djerba est en tête du palmarès des destinations balnéaires de la Méditerranée et elle s’enorgueillit d’avoir su, en même temps, préserver son environnement, sa nature, son patrimoine. Les hôtels sont construits sur une vingtaine de kilomètres côté grand large (sur un total de 130) là où se succèdent les plus célèbres longues plages de Tunisie recouvertes d’un sable presque blanc. Il est demandé aux hôteliers djerbiens de respecter l’architecture traditionnelle et leur hauteur ne doit pas dépasser la hauteur des palmiers.



En dépit de son grand succès touristique, l’île a bien son authenticité. Pour s’en convaincre il suffit de s’éloigner un peu des hôtels et de se perdre au volant d’une voiture de location à moto ou à vélo sur les petites routes et pistes souvent ensablées qui sillonnent sa campagne ou de se promener au rythme tranquille d’une calèche. Tout au long du chemin la présence humaine est nulle part et partout et l’on est sous le charme tranquille de son patrimoine traditionnel. Ici et là un vieux menzel (habitations traditionnelle), une petite mosquée, des oliviers centenaires. À voir : Houmt Souk la petite capitale de l’île, les villages Street Art, Guellala le village des potiers...

La Côte de Corail, de Bizerte à Tabarka Au nord-ouest du pays, vers les monts de Kroumirie, la côte est sauvage et préservée. Le tourisme s’est exclusivement développé dans les villes portuaires de Bizerte (80 km de Tunis) et Tabarka (180 km de Tunis). Entre elles, près de 250 kilomètres de côte sauvage et inhabitée. La côte tabarkoise étonne par ses contrastes : les criques rocheuses alternent avec de longues plages de sable clair et la mer y est souvent plus sauvage qu’ailleurs. De tradition, Tabarka est un haut-lieu de plongée sous-marine. Ses fonds sont certainement les plus spectaculaires du pays. Il fût le premier club agréé de Tunisie.



Bâti au sommet d’une presqu’île rôcheuse, un imposant fort (16e siècle) domine la baie de Tabarka. Il date du 16e siècle et protégeait à son origine une petite colonie italienne originaire de Gênes qui avait reçu la concession de la pêche au corail abondant autour de Tabarka.



Aujourd’hui son tourisme avec l’Europe est à l’arrêt en raison de la fermeture de son aéroport international.



Pays proche et francophone, pays résolument tourné vers la mer la Tunisie donne au tourisme balnéaire ses lettres de noblesse. Il reste à choisir en fonction des attentes de chacun le meilleur hôtel de Tunisie et à planter le décor : une terrasse ombragée, le clapotis des vagues, la brise marine, les senteurs de jasmin, une boisson fraîche et quelques « kémias » sur fond de musique andalouse.

